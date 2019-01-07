Погода на 8 января

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По прогнозу синоптиков, во вторник в Чехии будет пасмурно. В горах
ожидается снегопад, в низинах дождь.
Температура воздуха днем от – 1 до + 4°C. Ветер западный, юго-западный 3-7
м/с.
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Провожая год уходящий...