Погода на 8 октября

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, во вторник в Чехии будет облачно. Утром туман. В
течение дня сгущение облачности. В Моравии возможен дождь.
Температура воздуха днем от 10 до 14°C. Ветер южный,, юго-западный 2-6 м/с.
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На чашечку кофе в пражский дом радио
Велопробег Пльзень-Африка. 18 тыс. км в одиночку
Травля несогласных в ЧССР: «просто делавшие свою работу» предстали перед судом сорок лет спустя
Прощайте, маэстро! Скончался Карел Готт
Травля несогласных в ЧССР: «просто делавшие свою работу» предстали перед судом сорок лет спустя
На чашечку кофе в пражский дом радио
Князь Вацлав – политик и святой
Скончался Карел Готт