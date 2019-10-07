Архив передач

Погода на 8 октября

Антон Каймаков
07-10-2019
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По прогнозу синоптиков, во вторник в Чехии будет облачно. Утром туман. В течение дня сгущение облачности. В Моравии возможен дождь.

Температура воздуха днем от 10 до 14°C. Ветер южный,, юго-западный 2-6 м/с.

 
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