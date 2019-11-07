Погода на 8 ноября

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Архив передач
В пятницу, 8 ноября, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода.
Ветер юго-восточный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 8
°C, днем температура воздуха составит от 8 °C до 12 °C.
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