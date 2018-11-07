Погода на 8 ноября

Антон Каймаков
07-11-2018
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В четверг, по прогнозу синоптиков, будет облачным. Возможен слабый дождь.

Температура воздуха днем от 11 до 15°C Слабый южный ветер от 1 до 4 м/с. К вечеру направление ветра может измениться на западное или северо-западное.

 
 
 
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