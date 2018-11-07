Погода на 8 ноября

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В четверг, по прогнозу синоптиков, будет облачным. Возможен слабый
дождь.
Температура воздуха днем от 11 до 15°C
Слабый южный ветер от 1 до 4 м/с.
К вечеру направление ветра может измениться на западное или
северо-западное.
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Чехословакия: сто лет назад в сердце Европы зародилось новое государств
Как чехи в Грузии чай выращивают
Пражский «SIGNAL» – дыхание света
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Чешское «Возвращение имен» – расстрелянные в СССР
Голос президента-основателя, сохраненный на старинной матрице
Школьный век Чехословакии
Вдохновляясь прошлым, смотреть в будущее