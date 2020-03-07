Погода на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер южный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C, днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.
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