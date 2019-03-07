Погода на 8 марта

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В пятницу, 8 марта, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер юго-западный 4-8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 2 – 6 °C,
днем температура воздуха составит от 7 °C до 11 °C.
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