Архив передач

Погода на 8 июня

Тимур Кашапов
07-06-2020
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В понедельник, 8 июня, в Чехии ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер переменный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 10 – 14 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.

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