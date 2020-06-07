Погода на 8 июня

Архив передач
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Архив передач
В понедельник, 8 июня, в Чехии ожидается облачная погода, временами
дожди. Ветер переменный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 10
– 14 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.
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