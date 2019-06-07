Погода на 8 июня

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По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной. Ожидаются
кратковременные осадки.
Температура воздуха днем от 20 до 24°C.
Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с.
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Без Бенеша республики не было бы, отмечал Масарик
MEDEVAC – чешские врачи лечат в Иордании и делятся опытом в Украине
Корабли «Игры престолов» оказались родом из Чехии
Корабли «Игры престолов» оказались родом из Чехии
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Выборы в Европарламент: ANO обогнало «пиратов»