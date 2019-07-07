Погода на 8 июля

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В понедельник, 8 июля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами
осадки. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до 6 – 10 °C, днем температура воздуха составит от 19 °C до 23 °C.
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95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
Двуязычным «Онегиным» Чехия обязана Милану Дворжаку
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов
Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века
Новый посол Чехии при НАТО о гибридных угрозах и коллективной обороне
Чешское поле, вспаханное восемь тысяч лет назад
Сербское «окно в Россию»
МИД Чехии присоединился к заявлению ЕС по случаю Международного дня в
поддержку жертв пыток