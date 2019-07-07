Погода на 8 июля

Тимур Кашапов
07-07-2019
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В понедельник, 8 июля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами осадки. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 6 – 10 °C, днем температура воздуха составит от 19 °C до 23 °C.

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