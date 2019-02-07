Погода на 8 февраля

Тимур Кашапов
07-02-2019
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В пятницу, 8 февраля, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь, местами снег. Ветер юго-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – -3 °C, днем температура воздуха составит от 2 °C до 6 °C.

 
 
 
 
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