Погода на 8 февраля

В пятницу, 8 февраля, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь, местами снег. Ветер юго-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – -3 °C, днем температура воздуха составит от 2 °C до 6 °C.