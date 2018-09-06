Погода на 7 сентября

В пятницу, 7 сентября, в Чехии ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь, местами грозы. Ветер переменный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 10-14 °C, днем температура воздуха составит от 20 °C до 24 °C.