Архив передач

Погода на 7 октября

Антон Каймаков
06-10-2019 oбновлено
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По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии ожидается переменная облачность. Ветер восточный, северо-восточный около 6 м/с. Температура воздуха днем около 10°C.

 
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