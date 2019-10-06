Погода на 7 октября

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии ожидается переменная
облачность. Ветер восточный, северо-восточный около 6 м/с. Температура
воздуха днем около 10°C.
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На чашечку кофе в пражский дом радио
Велопробег Пльзень-Африка. 18 тыс. км в одиночку
Травля несогласных в ЧССР: «просто делавшие свою работу» предстали перед судом сорок лет спустя
Травля несогласных в ЧССР: «просто делавшие свою работу» предстали перед судом сорок лет спустя
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