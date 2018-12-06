Погода на 7 декабря

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В пятницу, 7 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер южный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 2-6 °C, днем
температура воздуха составит от 5 °C до 9 °C.
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Дети эмигрантов – скитальцы между странами и языками
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