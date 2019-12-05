Архив передач

Погода на 6 декабря

Антон Каймаков
05-12-2019
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Согласно прогнозу синоптиков, пятница в Чехии будет солнечной, появление облачности ожидается лишь к вечеру. Температура воздуха от -2 до +3°C. Ветер южный, юго-западный 3-4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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