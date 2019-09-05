Погода на 6 августа

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В пятницу, 6 августа, в Чехии ожидается облачная погода, местами дожди.
Ветер переменный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C,
днем температура воздуха составит от 18 °C до 22 °C.
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