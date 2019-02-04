Погода на 5 января

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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным с прояснениями.
Температура воздуха днем от – 2 до +2°C,
в горах около -4°C.
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Коллекция альпиниста Радека Яроша – четырнадцать восьмитысячников
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