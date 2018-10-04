Погода на 5 октября

В пятницу, 5 октября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, утром возможен туман. Ветер юго-восточный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 3-7 °C, днем температура воздуха составит от 15 °C до 19 °C.