Погода на 5 октября

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В пятницу, 5 октября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода,
утром возможен туман. Ветер юго-восточный 1-4 м/с. Ночью столбик
термометра опустится до 3-7 °C, днем температура воздуха составит от 15 °C
до 19 °C.
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