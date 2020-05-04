Погода на 5 мая

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным. Возможен
кратковременный дождь. К вечеру уменьшение облачности.
Температура воздуха днем от 10 до 14°C.
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