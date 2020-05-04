Архив передач

Погода на 5 мая

Антон Каймаков
04-05-2020
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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным. Возможен кратковременный дождь. К вечеру уменьшение облачности. Температура воздуха днем от 10 до 14°C.

 
 
 
 
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