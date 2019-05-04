Погода на 5 мая

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Чешской Республике будет облачно, в ряде регионов пасмурно. Возможен дождь.

Температура воздуха днем от 7 до 11°C. Ветер северный, северо-западный 4-8 м/с., порывы до 15 м/с.