Погода на 5 июля

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В пятницу, 5 июля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 2-6
м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C, днем температура
воздуха составит от 23 °C до 27 °C.
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95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
Двуязычным «Онегиным» Чехия обязана Милану Дворжаку
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов
Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века
Новый посол Чехии при НАТО о гибридных угрозах и коллективной обороне
Чешское поле, вспаханное восемь тысяч лет назад
Сербское «окно в Россию»
МИД Чехии присоединился к заявлению ЕС по случаю Международного дня в
поддержку жертв пыток