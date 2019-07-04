Погода на 5 июля

Тимур Кашапов
04-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В пятницу, 5 июля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C, днем температура воздуха составит от 23 °C до 27 °C.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 