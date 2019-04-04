Погода на 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер переменный 6-10 м/с с порывами до 20-25 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 8 °C, днем температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C.