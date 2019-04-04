Погода на 5 апреля

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В пятницу, 5 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер переменный 6-10 м/с с порывами до 20-25 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до 4 – 8 °C, днем температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C.
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