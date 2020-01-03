Погода на 4 января

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Архив передач
В субботу, 4 января, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода.
Ветер западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C,
днем температура воздуха составит от 1 °C до 5 °C.
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