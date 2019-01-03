Погода на 4 января

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В пятницу, 4 января, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег.
Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до -4 – -8 °C, днем температура воздуха составит от -3 °C до 1 °C.
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Традиционные чешские рождественские угощения – удивительные и
невероятные
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Человек и вера – это не сложно