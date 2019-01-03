Погода на 4 января

В пятницу, 4 января, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег. Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4 – -8 °C, днем температура воздуха составит от -3 °C до 1 °C.