Погода на 4 октября

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Архив передач
В пятницу, 4 октября, в Чехии ожидается облачная погода, возможны
осадки. Ветер южный, юго-западный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 11 °C до 15 °C.
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На чашечку кофе в пражский дом радио
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