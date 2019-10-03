Погода на 4 октября

В пятницу, 4 октября, в Чехии ожидается облачная погода, возможны осадки. Ветер южный, юго-западный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 11 °C до 15 °C.