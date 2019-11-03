Погода на 4 ноября

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Архив передач
В понедельник, 4 ноября, в Чехии ожидается преимущественно облачная
погода. Ветер юго-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до
5 – 9 °C, днем температура воздуха составит от 11 °C до 15 °C.
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