Погода на 31 января

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По прогнозу синоптиков, четверг в Чехии будет облачным. Пасмурно может
быть в Моравии и Силезии.
Температура воздуха днем от 0 до +4°C. Ветер южный до 3 м/с, который во
второй половине дня изменится на юго-восточный силой до 2-6 м/с.
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