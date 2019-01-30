Погода на 31 января

Антон Каймаков
30-01-2019
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По прогнозу синоптиков, четверг в Чехии будет облачным. Пасмурно может быть в Моравии и Силезии.

Температура воздуха днем от 0 до +4°C. Ветер южный до 3 м/с, который во второй половине дня изменится на юго-восточный силой до 2-6 м/с.

 
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