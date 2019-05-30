Погода на 31 мая

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В пятницу, 31 мая, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 6 – 10 °C,
днем температура воздуха составит от 19 °C до 23 °C.
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