Погода на 31 декабря

Во вторник, 31 декабря, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.
Пражский карандаш Людмилы Кузнецовой-Бурлюк
«Принудительный труд в Третьем рейхе». Война и судьбы в рисунках
Чешский музей рекордов представил рождественские экспонаты: вертеп из теста, елка из рыбьих чешуек и многое другое
Планета по имени Макропулос
Судьба найденыша положила начало традиции рождественских елок на чешских площадях