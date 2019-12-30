Архив передач

Погода на 31 декабря

Тимур Кашапов
30-12-2019
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Во вторник, 31 декабря, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.

 
 
 
 
 
 
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