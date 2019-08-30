Погода на 31 августа

Вещание на русском
Архив передач
В субботу, 31 августа, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Ветер переменный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 14 – 18 °C,
днем температура воздуха составит от 28 °C до 32 °C.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Почему чешские сосиски ходят парами?
Как сквозь пальцы: Водные ресурсы Чехии иссякают
«Пластиковый хрусталь» – бунгало из вторсырья сохранит природу
В Праге устали отмывать маршала Конева
Разгон несанкционированных акций протеста. Чехословакия 1969
Почему чешские сосиски ходят парами?
В Чехии достали из-под сукна дело афганца, не пережившего «тактический допрос»
Петиция за переименование площади у российского посольства в честь
Бориса Немцова