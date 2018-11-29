Погода на 30 ноября

В пятницу, 30 ноября, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег. Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 - -2 °C, днем температура воздуха составит от -4 °C до 0 °C.