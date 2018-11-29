Погода на 30 ноября

Тимур Кашапов
29-11-2018
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В пятницу, 30 ноября, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег. Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 - -2 °C, днем температура воздуха составит от -4 °C до 0 °C.

 
 
 
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