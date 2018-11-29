Погода на 30 ноября

Вещание на русском
Архив передач
В пятницу, 30 ноября, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег.
Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 -
-2 °C, днем температура воздуха составит от -4 °C до 0 °C.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Дети эмигрантов – скитальцы между странами и языками
Гобеленам и коврам возвращают былую красу в Индржихове Градце
Тургенев: «Карлсбад, кажется, самая скучная дыра на всем земном шаре!»
Ялта, Кривой Рог, Женева – адреса сына чешского премьера
Узник Болотной. В Прагу из постГУЛАГа
Франц Иосиф – угнетатель или любимый монарх?
Михаил Ходорковский: «В Чехии – достаточно сильное пропутинское лобби»
Глава МИД: Россия представляет собой опасность для Чехии и ЕС