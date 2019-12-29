Погода на 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер юго-западный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 2 °C до 6 °C.
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