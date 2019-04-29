Погода на 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер северный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 8 °C, днем температура воздуха составит от 13 °C до 17 °C.
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