Погода на 3 октября

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Архив передач
По прогнозам синоптиков, четверг в Чехии будет облачным. В течение дня
ожидаются осадки.
Температура воздуха днем от 9 до 13°C.
Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с.
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На чашечку кофе в пражский дом радио
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