Архив передач

Погода на 3 октября

Антон Каймаков
02-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозам синоптиков, четверг в Чехии будет облачным. В течение дня ожидаются осадки.

Температура воздуха днем от 9 до 13°C. Ветер западный, северо-западный 3-7 м/с.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 