Погода на 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C, днем температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C.