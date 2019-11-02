Погода на 3 ноября

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Архив передач
В воскресенье, 3 ноября, в Чехии ожидается преимущественно ясная
погода. Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится
до 8 – 12 °C, днем температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C.
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