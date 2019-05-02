Погода на 3 мая

В пятницу, 3 мая, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер переменный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5 – 9 °C, днем температура воздуха составит от 10 °C до 14 °C.
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