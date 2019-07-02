Погода на 3 июля

Вещание на русском
Архив передач
По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет солнечной. Грозы не
ожидаются.
Температура воздуха днем от 22 до 26°C. Ветер северный 2-6 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
Двуязычным «Онегиным» Чехия обязана Милану Дворжаку
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов
Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века
«Я милого узнаю по…» или голос вместо отпечатков пальцев
Сербское «окно в Россию»
МИД Чехии присоединился к заявлению ЕС по случаю Международного дня в
поддержку жертв пыток
Кaк обрести крышу над головой? Чехия подключилась к европейской инициативе