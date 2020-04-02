Погода на 3 апреля

Архив передач
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Архив передач
В пятницу, 3 апреля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 1-5
м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C, днем температура
воздуха составит от 6 °C до 10 °C.
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