Погода на 29 января

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет облачной. В горах возможен
снегопад, в долинах дождь.
Температура воздуха днем от 2 до 6°C. Ветер западный 4-8 м/с, порывы до 15м/с.
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