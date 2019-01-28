Погода на 29 января

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По прогнозу синоптиков, во вторник в Чехии будет облачно. Возможен
снегопад. Температура воздуха днем от -1 до +3°C. Ветер западный 3-7 м/с.
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Ян Палах (1948 - 1969)
«Ну, погоди!»: в Праге открылась выставка работ Светозара Русакова
По Чехии на беговых лыжах
Спасательная служба. Жаркая страда в зимних горах
По Чехии на беговых лыжах
Грузинский мёд с чешской помощью
Чехия на культурной карте Петербурга
Tesla в Чехии: планы и реальность