Погода на 29 октября

Во вторник, 29 октября, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер северный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C, днем температура воздуха составит от 7 °C до 11 °C.
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