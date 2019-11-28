Погода на 29 ноября

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Архив передач
В пятницу, 29 ноября, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода.
Ветер западный 4-8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C,
днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.
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