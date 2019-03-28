Погода на 29 марта

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В пятницу, 29 марта, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода.
Ветер переменный слабый 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0
– 4 °C, днем температура воздуха составит от 9 °C до 13 °C.
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