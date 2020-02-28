Погода на 29 февраля

В субботу, 29 февраля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.
Тайны замка Бечов – реликварий св. Мавра, старинные вина и стол Адольфа Гитлера
Памятник власовцам в Праге будет без упоминания о генерале Власове и с цитатой из Солженицына
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Помоги иностранцу: в Праге открылся новый интеграционный центр
Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации