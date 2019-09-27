Погода на 28 сентября

Антон Каймаков
27-09-2019
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Синоптики ожидают, что суббота в Чехии будет облачной. Возможны осадки.

Температура воздуха днем от 17 до 21°C. Ветер юго-западный, западный 2-5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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