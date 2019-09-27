Погода на 28 сентября

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Синоптики ожидают, что суббота в Чехии будет облачной. Возможны осадки.
Температура воздуха днем от 17 до 21°C. Ветер юго-западный, западный 2-5 м/с.
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На чашечку кофе в пражский дом радио
Велопробег Пльзень-Африка. 18 тыс. км в одиночку
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