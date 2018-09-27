Погода на 28 сентября

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В пятницу, 28 сентября, в Чехии ожидается преимущественно облачная
погода, возможен дождь. Ветер переменный 6-10 м/с. Ночью столбик
термометра опустится до 8-12 °C, днем температура воздуха составит от 18 °C
до 22 °C.
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