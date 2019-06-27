Погода на 28 мая

Тимур Кашапов
27-06-2019
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В пятницу, 28 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер переменный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11 – 15 °C, днем температура воздуха составит от 23 °C до 27 °C.

 
 
 
 
 
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