Погода на 28 мая

В пятницу, 28 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер переменный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11 – 15 °C, днем температура воздуха составит от 23 °C до 27 °C.
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