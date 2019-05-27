Погода на 28 мая

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Вторник, по прогнозу синоптиков, будет в Чехии пасмурным. Ожидаются
дожди, в некоторых регионах грозы.
Температура воздуха днем от 17 до 21°C.
Ветер южный, юго-восточный 3-7 м/с.
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Eгор Корешков примеряет камзол чешского композитора
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Под знаком циркуля. Сто лет чехословацкого масонства
Под знаком циркуля. Сто лет чехословацкого масонства
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