Погода на 28 декабря

В пятницу, 28 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0 – 4 °C, днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.