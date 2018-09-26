Погода на 27 сентября

Антон Каймаков
26-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозу синоптиков, в четверг погода в Чехии будет почти ясной, лишь на севере и северо-востоке страны небольшая облачность.

Температура воздуха днем от 18 до 24°C. Ветер слабый – южный, юго-западный 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 