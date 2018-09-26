Погода на 27 сентября

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По прогнозу синоптиков, в четверг погода в Чехии будет почти ясной,
лишь на севере и северо-востоке страны небольшая облачность.
Температура воздуха днем от 18 до 24°C. Ветер слабый – южный, юго-западный
2-6 м/с.
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