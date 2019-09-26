Погода на 27 августа

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В пятницу, 27 августа, в Чехии ожидается облачная погода, возможны
осадки. Ветер переменный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 7
– 13 °C, днем температура воздуха составит от 18 °C до 22 °C.
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